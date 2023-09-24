Роналду не смог убедить де Хеа продолжить карьеру в «Аль-Насре»

По данным источника, Де Хеа очень хочет снова сыграть в Лиге чемпионов и готов дождаться открытия январского трансферного окна, чтобы принять решение о своём следующем шаге. При этом отмечается, что если де Хеа не получит хорошего предложения, голкипер рассмотрит возможность завершения карьеры.