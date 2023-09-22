Американская футболистка выложила фото в купальнике на фоне небоскребов
Американская футболистка-фристайлер Джессика Винсент на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографии в купальнике, .
Спортсменка позирует в оранжевом купальнике возле бассейна на фоне небоскребов, демонстрировав свою сексуальную фигуру. Также Винсент выложила фото в разноцветном купальнике.
В июле и августе в Австралии и Новой Зеландии проходил женский чемпионат мира по футболу, на который Винсент не поехала. Сборная США в 1/8 финала турнира проиграла Швеции в серии пенальти. Впервые в истории чемпионатов мира американские футболистки остались без медалей. Представительницы США становились чемпионками мира четыре раза.
На прошлом женском чемпионате мира США стали чемпионками мира, обыграв в финальном матче Нидерланды со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.