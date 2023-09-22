Наумов: Дзюба будет малозаметен в матче с «Зенитом»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от игры нападающего Артема Дзюбы в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Семак и "Зенит" знают, как играть против Артема. Мне кажется, в этом матче Дзюба будет малозаметен. Его закроют. Как это уже делали некоторые другие команды. А когда Артема целенаправленно закрывают, то он уже ничего не может сделать и не получается игра у всего "Локомотив"», – приводит слова Наумова Vprognoze.ru.
Экс-президент «Локомотива» добавил, что у Артема будет повышена мотивация. При этом игроку будет тяжело играть против сине-бело-голубых.
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 года. После этого Артем присоединился к «Адана Демирспору», а затем стал игроком «Локомотива». Контракт форварда с московской командой рассчитан до конца сезона-2023/24.
В текущем сезоне Дзюба отыграл 8 матчей (548 минут), в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.
В 9-м туре РПЛ «Зенит» дома примет «Локомотив». Встреча пройдет в воскресенье, 24 сентября. Начало – в 16:30 по московскому времени.