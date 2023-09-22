Наумов: Дзюба будет малозаметен в матче с «Зенитом»

«Семак и "Зенит" знают, как играть против Артема. Мне кажется, в этом матче Дзюба будет малозаметен. Его закроют. Как это уже делали некоторые другие команды. А когда Артема целенаправленно закрывают, то он уже ничего не может сделать и не получается игра у всего "Локомотив"», – приводит слова Наумова Vprognoze.ru.