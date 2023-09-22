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Чемпион Европы в составе сборной Италии по футболу Джованни Лодетти умер в возрасте 81 года

Чемпион Европы в составе сборной Италии по футболу Джованни Лодетти скончался на 82 м году жизни, сообщает пресс служба «Милана».

Умер чемпион Европы в составе сборной Италии по футболу Джованни Лодетти
© globallookpress.com

Лодетти был воспитанником «Милана» и с 1961 по 1970 год провел за итальянский клуб более 200 матчей. Полузащитник также выступал за «Сампдорию», «Фоджу» и «Новару».

— Наши самые сердечные и искренние соболезнования госпоже Рите и ее сыну Массимо в связи с кончиной неподражаемого Джованни Лодетти, — говорится в сообщении «Милана».

В составе сборной Италии Лодетти выиграл чемпионат Европы 1968 года.