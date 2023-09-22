Умер чемпион Европы в составе сборной Италии по футболу Джованни Лодетти

Чемпион Европы в составе сборной Италии по футболу Джованни Лодетти скончался на 82 м году жизни, сообщает пресс служба «Милана».

Лодетти был воспитанником «Милана» и с 1961 по 1970 год провел за итальянский клуб более 200 матчей. Полузащитник также выступал за «Сампдорию», «Фоджу» и «Новару».