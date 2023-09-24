В «Венеции» высказались о будущем Черышева в клубе

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин заявил, что пока рано говорить о том, останется ли в команде российский полузащитник Денис Черышев в зимнее трансферное окно.
— Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года, но никто не знает, что может случиться в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет. Посмотрим, как все изменится в будущем, только начало сезона — команда провела шесть матчей, — сказал Брендолин Sport24.
В текущем сезоне 32 летний Черышев принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Россиянин провел на поле в общей сложности 34 минуты.
Источник:Sport24