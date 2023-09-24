В «Венеции» высказались о будущем Черышева в клубе

— Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года, но никто не знает, что может случиться в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет. Посмотрим, как все изменится в будущем, только начало сезона — команда провела шесть матчей, — сказал Брендолин Sport24.