Роналду объявил, когда завершит карьеру

«Говорят, что Роналду уже не тот... Но это неправда. Я буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут мне, что пора перестать. Я все еще кое-что могу. Я по-прежнему люблю футбол, люблю забивать голы и побеждать. Я все еще доказываю», — заявил Роналду.