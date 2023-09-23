$96.04-0.03102.25-0.11

Роналду заявил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что будет продолжать спортивную карьеру, пока будет хватать здоровья. Его слова приводит популярный инсайдер Фабрицио Романо.

Роналду объявил, когда завершит карьеру
© Газета.Ru

По его словам, хейтеры с нетерпением ждут новости о его уходе из футбола, поэтому он намерен как можно дольше играть и приносить пользу.

«Говорят, что Роналду уже не тот... Но это неправда. Я буду играть до тех пор, пока мои ноги не скажут мне, что пора перестать. Я все еще кое-что могу. Я по-прежнему люблю футбол, люблю забивать голы и побеждать. Я все еще доказываю», — заявил Роналду.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

16 сентября издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Роналду принял решение подать в суд на туринский «Ювентус» из-за задолженности по зарплате.

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал дубль в ворота «Аль-Ахли».

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости