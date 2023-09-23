В Кении рассказали, когда станет известна дата матча против сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено в интервью Sport24 заявил, что в ближайшее время станут известны дата и место проведения матча с национальной командой России.

По его словам, это случится уже 25 сентября.

«Дата, место проведения матча со сборной России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник. Наши федерации находятся в продвинутых переговорах», — заявил Отиено.

12 октября сборная России на своем поле примет команду Камеруна. Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).