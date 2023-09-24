Футболисты "Зенита" сыграют с "Локомотивом" в матче РПЛ

Петербургский "Зенит" примет московский "Локомотив" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "Газпром-Арене".

"Зенит"занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков по итогам 8 встреч, команда не проигрывает 5 матчей подряд. "Локомотив" идет на 8-й позиции, набрав 12 очков. "Локомотив" четыре года не может победить "Зенит", последний раз железнодорожники обыгрывали петербуржцев 28 сентября 2019 года (1:0).

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В прошлом сезоне "Зенит" дома разгромил "Локомотив" со счетом 5:0, а также добыл победу в гостях (2:1). Всего в РПЛ команды встретятся в 57-й раз, 19 встреч завершились победой "Зенита",14 матчей выиграл "Локомотив", остальные игры завершились вничью.

За "Зенит" может сыграть французский нападающий Вильсон Изидор, который начинал сезон в "Локомотиве" и перешел в петербургский клуб 9 сентября. Также интерес болельщиков привлекает противостояние нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы и команды, с которой он четыре раза становился чемпионом страны. Дзюба также является одним из лучших бомбардиров в истории "Зенита" вРПЛ, с 85 голами он занимает второе место, уступая только Александру Кержакову (120).

В разговоре с пресс-службой петербургского клуба Изидор выразил надежду на то, что сумеет ответить на критику в те времена, когда он был игроком столичной команды.

"Я очень жду матч, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями. Обещаю, что выложусь на все сто. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно", - сказал футболист.

В обеих командах практически нет травмированных. У "Локомотива" на поле не выйдет защитник Станислав Магкеев, который в этом сезоне не провел еще ни одной игры, у "Зенита" восстановление продолжает полузащитник Андрей Мостовой. Матч начнется в 16:30 мск.

"Ростов" примет ЦСКА, "Краснодар" попробует вернуть лидерство

В первом матче игрового дня "Пари Нижний Новгород" дома сыграет против "Оренбурга". Нижегородцы занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. "Оренбург" идет на 11-й строчке, имея в активе 8 очков. Обе команды не проигрывают на протяжении трех встреч.

В РПЛ команды встречались всего два раза - в прошлом сезоне. Дома "Оренбург" победил со счетом 1:0, а в гостях выиграл - 2:0. Матч начнется в 14:00 мск.

Лидер чемпионата "Краснодар" примет екатеринбургский "Урал". На данный момент "Краснодар" с 18 очками занимает второе место, уступая по дополнительным показателям самарским "Крыльям Советов", которые провели на одну игру больше. "Урал" идет на 5-й строчке, набрав 14 очков, екатеринбуржцы не могут победить на протяжении 3 игр.

В прошлом сезоне команды встречались между собой три раза: дважды - в РПЛ и один раз - в финале "пути регионов" Фонбет - Кубка России. В чемпионате страны "Краснодар" победил в гостях (3:1) и сыграл дома вничью (1:1). В кубке страны также победил "Краснодар" (2:1). Матч между командами начнется в 19:00 мск.

Одновременно с этим матчем состоится встреча в Ростове-на-Дону между "Ростовом" и московским ЦСКА. Армейцы идут на 7-м месте, набрав 12 очков, красно-синие не выигрывают уже 4 матча в турнире. "Ростов" идет на 12-й позиции, имея в активе 8 очков. Подопечные Валерия Карпина потерпели три поражения в последних четырех матчах в РПЛ и один раз сыграли вничью.