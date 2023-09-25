Названо место игры России с Кенией

Согласно сведениям источника, выбор этого места обусловлен несколькими факторами. Во-первых, В Анталье большой поток туристов даже в октябре. Во-вторых, там поля неплохого качества. А в-третьих, других равноценных вариантов у РФС нет.

В 2023 году сборная России провела пять товарищеских матчей. В марте подопечные Валерия Карпина на выезде сыграли вничью со сборной Ирана (1:1) и в Санкт-Петербурге победили команду Ирака (2:0). В сентябре молодые российские футболисты дважды сыграли в Египте с олимпийской сборной страны: сначала вничью — 1:1, а повторная встреча завершилась поражением — 1:2. В последнем на данный момент матче национальная команда России на выезде встречалась со сборной Катара. Итоговый результат — 1:1.