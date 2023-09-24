Червиченко раскритиковал Дзюбу из-за его слов о Семаке

«Слова Дзюбы про Семака? Эти слова говорят о том, что, во-первых, ещё детство не прошло. Это ответ не серьёзного мужчины, а ответ ребёнка, которого где-то обидели. Во-вторых, это ответ незрелого человека, который не понимает, что когда-то пройдёт время.



Кажется, что это будет долго. Но на самом деле он закончит играть. С таким характером и амбициями, мне кажется, он вряд ли сможет стать хорошим тренером. А ведь через пять лет — его особо никто не вспомнит. Через пять-десять лет про него будут говорить — а кто это вообще? Если Семак, что игроком себя прославил, что тренером, то Дзюба, пока как футболист и онанист. Это две отличительные его черты», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.