Леонид Федун: "Важно не бояться периодически менять Промеса"

«Обсуждали частую ротацию состава? «Спартак» всё время обсуждают. Когда говорить не о чем, начинают обсуждать поваров, врачей… Потому что «Спартак» — это новость. Команда практически имеет два состава. Да, были проблемы с определением, кто будет играть. Но теперь Абаскаль, похоже, определился. Важно не бояться периодически менять Промеса. Думаю, что команда будет идти вперёд», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».