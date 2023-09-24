В «ПСЖ» ответили на слова Месси о том, что клуб не поздравил игрока с победой на ЧМ-22

«Мы поздравили Месси на тренировке, а также в частном порядке. Но «ПСЖ» — это французский клуб, поэтому не было чествования на стадионе. Мы уважаем нашу страну и других футболистов, игравших за сборную Франции, а также наших болельщиков. Но он является невероятным игроком, и мы гордились, когда он играл здесь», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.