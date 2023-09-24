Игрок «Интер Майами» рассказал об удивившем его поведении Месси

«Он скромен, никогда не говорит и не делает ничего, чтобы показать, что он выше, чем другие, и мы уважаем это. Мы уважаем человека, которым он является, то, что он сделал, и то, насколько он скромен, и это то, что меня больше всего удивляет в нем», — поделился полузащитник.