Мостовой оценил матч между «Зенитом» и «Локомотивом»

«Удивил результат. Я прогнозировал победу «Зенита» или, в лучшем случае для «Локомотива», ничью. Всё шло к ничьей. У «Зенита» были моменты, когда могли забить. Победный гол «Локомотива» «Зенит» привёз сам себе. Я не могу сказать, что «Зенит» играл плохо.



«Локомотив», может быть, сыграл свою лучшую игру, потому что они играли с таким настроем, будто на кону медали. В конце просто случилась глупейшая ошибка «Зенита» — они сами себя наказали. У питерцев были моменты, и они ни в чём не уступали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.