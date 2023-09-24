Главный тренер "Пари НН" Юран требует от легионеров учить русский язык

В воскресенье в матче девятого тура РПЛ "Пари НН" принимает на домашней арене "Оренбург". Перед началом встречи наставник нижегородцев Сергей Юран рассказал о том, что требует от иностранных игроков учить русский язык.

Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать Зе Турбо игроком основного состава, он ответил в эфире "Матч ТВ": "Он сейчас набрал кондиции, восстановился и адаптировался. Уже немного по русски говорит, потому что я требую, чтобы иностранцы учили язык, хотя бы элементарные вещи. В тренировочном процессе выглядит неплохо, доверяю ему сейчас".