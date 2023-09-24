«Пари НН» одержал волевую победу в матче РПЛ с «Оренбургом»

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Пари Нижний Новгород» одержал волевую победу со счётом 3:1.

На 28-й минуте счёт открыл защитник «Оренбурга» Матиас Перес с передачи Химми Марина. В концовке первого тайма форвард «Пари НН» Зе Турбо забил ответный мяч. На 53-й минуте нападающий Эдгар Севикян вывел хозяев вперёд при помощи рикошета. На 75-й минуте третий мяч нижегородцев забил полузащитник Хуан Босельи.