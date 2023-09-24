Аршавин назвал лучшего футболиста РПЛ
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент. Экс-игрок высказался в эфире телеканала «Матч Премьер».
По словам россиянина, это бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.
«Конечно, он после возвращения внес большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», — отметил Аршавин.
Вендел в нынешнем сезоне провел шесть матчей в РПЛ. На его счету два гола и три результативные передачи.
Бразилец перешел в «Зенит» осенью 2020 года из португальского «Спортинга». Вместе с сине-бело-голубыми он трижды стал чемпионом России и завоевал два Суперкубка страны.
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