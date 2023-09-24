Аршавин назвал лучшего футболиста РПЛ

«Конечно, он после возвращения внес большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», — отметил Аршавин.

Вендел в нынешнем сезоне провел шесть матчей в РПЛ. На его счету два гола и три результативные передачи.