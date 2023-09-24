Дзюба: помирился ли я с Семаком? А кто это?

Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита" ответил на вопрос, помирился ли он с главным тренером петербургского клуба Сергеем Семаком. Слова Дзюбы передает "Чемпионат".
"Я просто счастлив! Помирился ли с Семаком? А кто это?" — сказал Дзюба.
Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1.
На 22-й минуте счет открыл футболист "Зенита" Матео Кассьера. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник "Локомотива" Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист "Локомотива" Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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