Арбитр: Баринов должен был получить две желтые карточки в матче с «Зенитом»

«Москалёв не показал несколько жёлтых карточек игрокам «Зенита» и «Локо». Потом появилась информация, что Сергеева он всё-таки наказал, но по трансляции этого не понять. Надо было не крутить повторы, а показывать весь инцидент целиком, чтобы было ясно, что делал Москалёв. В итоге полная путаница и никто не понимает, кому Москалёв показал карточку.



Кто-то пишет, что досталось Глушенкову. За что? Судя по видео, ему вообще не за что было показывать карточку. Я сужу по картинке и остаюсь при своём мнении: Москалёву следовало дать жёлтую Сергееву и ещё две — Баринову. Первую — на 80-й минуте, вторую — за участие в потасовке, где он спровоцировал Вендела», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.