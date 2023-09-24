Капитан «Локомотива» Баринов заявил, что для Дзюбы матч с «Зенитом» был принципиальным
Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что для нападающего команды Артема Дзюбы матч с против" Зенита" был принципиальным. Слова Баринова передает "РБ Спорт".
"Нам было важно победить после такого матча, как с "Оренбургом". Мы не обращали внимания на разговоры. Фактор Дзюбы? Этот матч для него принципиальный. Поэтому он выложился и отдал все силы на поле", — сказал Баринов.
Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист "Зенита" Матео Кассьера.
На 60-й минуте счет сравнял полузащитник "Локомотива" Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист "Локомотива" Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.