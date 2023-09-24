Дзюба прокомментировал победу над «Зенитом»

«Всех с важнейшей волевой победой! Знаю, что «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад, что порадовали болельщиков. Показали характер и командный дух! Будем работать дальше! Я счастлив», – написал Дзюба в своём телеграм-канале.