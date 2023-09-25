Пономарев назвал причину проблем ЦСКА в обороне

Большое число травмированных футболистов является причиной проблем ЦСКА в обороне в последних матчах, заявил бывший футболист армейского клуба Владимир Пономарев.
В воскресенье ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Ростовом» (3:3) в матче 9 го тура МИР РПЛ.
— Валидольный матч для ЦСКА. Что с обороной у армейцев и «Ростова»? Эти команды пропускают очень много, всего три клуба пропустили больше ЦСКА сейчас в РПЛ, как это понимать? А «Ростов» сейчас вообще пропустил больше всех в чемпионате — 19 голов!
— В чем проблема в защите у ЦСКА?
— Травмы. До начала сезона тренерский штаб рассчитывал на иную линию защиты, но травмировался Дивеев, а затем пошли повреждения и дисквалификации других игроков обороны. Постоянная суматоха и неразбериха в защите! Думаю, что нужно ждать и терпеть, когда все футболисты армейцев будут в обойме, тогда проблемы в обороне должны исчезнуть, — сказал Пономарев «РБ Спорт».