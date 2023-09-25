Наставник "Реала" Анчелотти: я возьму ответственность за поражение от "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что возьмет на себя ответственность за поражение от мадридского "Атлетико" в матче чемпионата Испании, передает Marca.

"Самое меньшее, что я могу сделать, — принять ответственность. Это поражение может стать нашей возможностью улучшить игру", - сказал ответственность.

Встреча завершилась со счетом 1:3. На четвертой минуте счет в матче открыл нападающий "Атлетико" Альваро Мората. На 18-й минуте преимущество "матрасников" увеличил форвард Антуан Гризман. Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос сократил отставание на 35-й минуте.

На 46-й минуте Мората оформил дубль и установил окончательный счет. "Атлетико" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе десять очков. "Реал" замыкает тройку Ла Лиги, заработав 15 баллов. Лидером чемпионата является каталонская "Барселона", набравшая 16 очков. "Реал" 27 сентября проведет встречу с "Лас-Пальмасом".