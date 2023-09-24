Мбаппе получил травму голеностопа в 1-м тайме матча «ПСЖ» с «Марселем»

Лучший бомбардир в истории «ПСЖ» пострадал в результате столкновения с защитником «Марселя» Леонардо Балерди в начале матча. Получив медицинскую помощь, француз смог продолжить игру, но в итоге все же попросил замену, после которой сразу ушел в раздевалку.