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Спортивный директор "Венеции" Брендолин: у нас нет предложений по Черышеву

Спортивный директор итальянской "Венеции" Давиде Брендолин заявил, что клубу не поступало конкретных предложений по трансферу футболиста клуба Дениса Черышева, передает Sport24.

Спортивный директор "Венеции" Брендолин: у нас нет предложений по Черышеву
© Владимир Астапкович/РИА «Новости»

"Контракт Дениса Черышева действует до лета следующего года. Но никто не знает, что может случиться в январе. Мы следим за ситуацией, но пока конкретных предложений по россиянину нет", - сказал Брендолин.

Черышев подписал соглашение с "Венецией" в летнее трансферное окно 2022 года. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский "Реал", "Севилью", "Валенсию" и "Вильярреал". Соглашение Черышева с итальянским клубом рассчитано до июня 2024 года.

В минувшем сезоне итальянской серии B Черышев провел 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. "Венеция" заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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