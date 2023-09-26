Полузащитник «Интер Майами» Роберт Тейлор рассказал о своем росте и популярности клуба после перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси, а также Серхио Бускетса и Жорди Альбы. «Как только мы подписали новых игроков, уровень всех поднялся, и мой тоже. Конечно, всегда есть куда расти, но на данный момент мы все выглядим сильными. Для меня всегда интересно забивать голы, отдавать передачи и выигрывать матчи – это то, ради чего мы все играем», – приводит слова Роберта Тейлора Goal. Месси перебрался в Майами в середине лета этого года. За это время он принял участие в 12 матчах, в которых сумел забить 11 мячей и совершить 5 результативных передач. Его текущее соглашение с американским клубом действует до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро. В следующем матче «Интер Майами» примет на своем поле «Хьюстон». Встреча запланирована на 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по московскому времени.