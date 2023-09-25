Быстров назвал виновного в драке в матче «Зенит» — «Локомотив»
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Владимир Быстров в интервью "Матч ТВ" заявил, что автор победного гола в ворота петербургского "Зенита" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Наир Тикнизян намеренно провоцировал игроков соперника.
По его словам, защитнику "Локомотива" не стоило принимать участие в потасовке, состоявшейся на исходе встречи.
"Тикнизян совершенно не прав: имея желтую карточку, подбежал, толкнул Вендела. Если у тебя уже есть желтая карточка... Не стоила ситуация того, чтобы кого-то защищать. Он понял, что получил второе предупреждение, пытался спровоцировать других, крышу снесло", - заявил Быстров.
Матч "Зенит" - "Локомотив" завершился победой "железнодорожников" со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл футболист "Зенита" Матео Кассьерра. На 60-й минуте счет сравнял полузащитник "Локомотива" Максим Глушенков. В добавленное ко второму тайму время футболист "Локомотива" Наир Тикнизян вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.