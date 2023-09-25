Быстров назвал виновного в драке в матче «Зенит» — «Локомотив»

"Тикнизян совершенно не прав: имея желтую карточку, подбежал, толкнул Вендела. Если у тебя уже есть желтая карточка... Не стоила ситуация того, чтобы кого-то защищать. Он понял, что получил второе предупреждение, пытался спровоцировать других, крышу снесло", - заявил Быстров.