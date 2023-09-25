«Эракович его выключил». Корнеев оценил игру Дзюбы в матче с «Зенитом»
Известный тренер Игорь Корнеев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Напомним, игра проходила на минувших выходных в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Локомотива»
«Дзюба не оставил слишком позитивного впечатления от своей игры, хотя принимал в важных моментах решения, которые могли привести к голам.
Фактически Эракович его выключил, поэтому я бы не сказал, что Артем мог повлиять на результат этого матча», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат.com: главные новости