«Эракович его выключил». Корнеев оценил игру Дзюбы в матче с «Зенитом»

«Дзюба не оставил слишком позитивного впечатления от своей игры, хотя принимал в важных моментах решения, которые могли привести к голам.



Фактически Эракович его выключил, поэтому я бы не сказал, что Артем мог повлиять на результат этого матча», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».