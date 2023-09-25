Акинфеев: по справедливости «Ростов» должен был повести со счётом 3:0 или 4:0

«После быстрых забитых мячей у «Ростова» ещё были моменты, которые он не реализовал. Особенно у Байрамяна, когда он в пустые ворота не попал. Там вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова», по справедливости.



Но футбол тем и хорош, что может переворачиваться как то. Если команда даёт слабину, то другая начинает сразу прибавлять. Будем стараться дальше, другого не остаётся», — сказал Игорь Акинфеев в эфире «Матч ТВ».