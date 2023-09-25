Чалов забил 70-й гол в РПЛ

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов забил свой 70-й гол за армейцев в РПЛ. В матче 9-го тура Российской Премьер-лиги против «Ростова» (3:3) форвард отправил мяч в ворота хозяев поля и таким образом достиг юбилейного гола за красно-синих. Для этого ему потребовалось сыграть 177 матчей.

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Быстрее достигнуть отметки в 70 голов ранее удавалось экс-форварду ЦСКА Вагнеру Лаву (133 игры) и нападающему «Спартака» Квинси Промесу (151 матч).

В текущем сезоне Чалов выходил на поле в футболке ЦСКА в 14-ти играх (во всех турнирах). Забил 7 голов и отметился одной результативной передачей.

Чалов выступает за ЦСКА с 2006 года со времен молодежной команды. В прошлом году армейцы отдали форварда в аренду в швейцарский «Базель» на пять месяцев. На сегодняшний день портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 12 миллионов евро.