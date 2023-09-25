Защитник «Зенита» пожаловался на оскорбления после матча с «Локомотивом»

«Зенит» уже не тот? Громкое заявление. Мы проиграли один матч — нас начинают сразу поливать. А когда выигрываем, никто ничего не говорит. Мы и в этом году по мастерству и классу выше других команд. В прошлом году получалось забивать, искать лазейки. Сейчас с этим есть трудности, но от этого и интереснее», — заявил игрок.