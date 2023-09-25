КДК РФС рассмотрит выход Дзюбы на поле после замены в матче с «Зенитом»

«Без учета сегодняшнего матча в повестку включены вопросы по матчу «Спартак» — «Динамо». Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику.



В матче «Зенит» — «Локомотив» рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле футболиста «Локомотива» Артёма Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Лёвина. По матчу «Ростов» — ЦСКА рассмотрим выход за пределы технической зоны без выхода на поле главного тренера «Ростова» Карпина», — сказал Григорянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.