Фигуристка Гулякова рассказала о начале тренерской работы

Российская фигуристка Анастасия Гулякова в интервью «Матч ТВ» рассказала о начале тренерской работы.

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— Год назад Алексей Мишин говорил, что ты ищешь себя и находишься на «спортсменско тренерском перепутье». Что изменилось?

— Пока я не определилась: хочется и кататься, и тренировать. Прямо сейчас вставать на бортик и работать — не готова, есть желание ещё на льду оставаться.

— Сейчас ты работаешь индивидуально с детьми. Нравится?

— Да, через пару часов после нашего интервью будет занятие. В конце сентября поедем на мастер класс в Китай. Сложностей не было, я быстро нахожу подход к детям. Пример в тренерстве для меня — Алексей Николаевич. Могу спокойно подойти к нему за советом, и он всегда подскажет. Мы посетили с Мишиным много стран, я была в качестве помощницы, ставили программы вместе — это помогло мне в профессиональном плане.

— Общалась с Мишиным об этом? Есть возможность попробовать себя в его группе в новом амплуа?

— Говорила, но сейчас у Алексея Николаевича очень много тренеров и не так много спортсменов. А вообще, я всегда, когда выхожу на лед — стараюсь подсказывать, указывать на ошибки. Знаю, что у меня получится, — сказала 21 летняя Гулякова в интервью «Матч ТВ».