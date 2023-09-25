Прокуратура начала расследование по делу об угрозах в адрес президента «Марселя»
Прокуратура начала расследование по делу об угрозах, которые поступили президенту футбольного клуба «Марсель» Пабло Лонгории, сообщает La Provence.
Ранее СМИ сообщали, что руководители «бело голубых» во главе с Лонгорией могут уйти со своих должностей на фоне конфликта с болельщиками. Недавно состоялась встреча руководства клуба с представителями фанатских объединений, на которой Лонгории поступали угрозы.
— Мы начинаем расследование на основании информации, появившейся в прессе. Мы еще не получили жалобу (от Пабло Лонгории), но думаю, что получим ее в течение недели, — сказал прокурор Марселя Доминик Лоренс.
В чемпионате Франции «Марсель» после пяти туров набрал девять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.