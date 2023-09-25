Гладили: Джикия еще пригодится «Спартаку»

— Не думаю, что у Джикии спад. Так сложились обстоятельства, появился новый центральный защитник Бабич. Он хорошо себя проявил, и команда начала выигрывать. Абаскаль пока предпочитает ставить его в стартовый состав. Джикия еще пригодится, у него есть мастерство. Рассвет его футбольной карьеры еще впереди. Георгий еще покажет хорошую игру, — сказал Гладилин «РБ Спорт».