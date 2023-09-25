Захарян заразился коронавирусом в Испании

Российский футболист "Реал Сосьедад" Арсен Захарян заразился коронавирусом
Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян заразился коронавирусом и находится в процессе восстановления от болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".
"Арсен восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть", - сообщили ТАСС в "Реал Сосьедад".
Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды три матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.