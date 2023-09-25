Семин: сборная России может соперничать с любой национальной командой

«Будет ли игра со сборной Камеруна проверкой для нашей национальной команды? Для нашей сборной сейчас любой матч важен, чтобы мы не потеряли международный игровой тонус. По силам ли нашим ребятам одолеть камерунцев? Очень многое зависит от того какой состав привезёт Камерун. Вообще, наша сборная может соперничать с любой национальной командой.



Нужен ли матч со сборной Кении, да ещё и в Турции? Неважно, что будет перелёт в другую страну. Нам надо играть, если кто-то соглашается провести с нами международный матч», — приводит слова Сёмина Metaratings.