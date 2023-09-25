Молодежная сборная России сыграет 4 матча с клубами из Бразилии

Стало известно, когда пройдет ближайший сбор молодежной национальной команды России, который должен иметь место в Бразилии, сообщает журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.

По информации источника, сбор пройдет с 10 по 17 октября. Переговоры между Российским футбольным союзом (РФС) и представителями бразильских клубов находятся в завершающей стадии.

Соперниками сборной России должны стать «Сантос», «Палмейрас», «Брагантино» и еще один, еще неопределенная команда.

Первым о планах проведения сбора молодежной сборной России в Бразилии в октябре сообщил «Спорт-экспресс». Издание опубликовало соответствующую информацию 22 сентября. На следующий день президент РФС Александр Дюков подтвердил вариант, при котором российская национальная команда проведет ряд матчей с бразильскими клубными академиями. Представитель главной футбольной организации России также заявил, что среди соперников будут «Сантос» и «Палмейрас».