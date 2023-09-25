В «Зените» перестали платить премиальные в долларах

По информации источника, до нынешнего сезона за победу над ЦСКА, «Локомотивом» и «Динамо» игроки сине-бело-голубых получали по $25 тыс., а за победу над «Спартаком» — $50 тыс. Теперь же за успешный результат против ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» футболисты получают по 2 млн рублей. Также этой суммой игроки будут премироваться за победу над «Краснодаром», до сезона-2023/24 практики выплаты подобных бонусов не было. Положительный результат в матчах против столичного «Спартака» теперь оплачивается в размере 5 млн рублей.