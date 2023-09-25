Артур Нигматуллин: РПЛ подравнялась, каждый может выиграть у каждого

«После гола пришлось выговорить защитникам за их ошибку? Нет, там была комплексная ошибка. И я мог где то лучше сыграть. Мы атаковали, в итоге пропустили. Так бывает, это футбол. Потом поняли, что игра дается, что надо забирать инициативу в свои руки. Добавили — и получилось забить.



Удалось ли команде реабилитироваться после кубкового поражения от «Спартака»? Сложно сравнивать два разных турнира, но, конечно, при своих болельщиках, а их со «Спартаком» собралось огромное количество, хотелось добиться положительного результата. В итоге смоги порадовать победой в игре с «Оренбургом».



Нет смысла смотреть в таблицу [РПЛ], всё меняется очень быстро. Поэтому просто нацеливаемся на победу в каждом матче. Очки посчитаем в конце сезона. Но не скрою, что приятно быть как можно выше. Лига подравнялась, каждый может выиграть у каждого, поэтому проще стало подниматься в таблице, — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».