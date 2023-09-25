Губерниев дал совет Дзюбе

«Так говорить — его право, но мне бы хотелось, чтобы Дзюба оставался больше спортсменом и футболистом, нежели шоуменом. Это от него никуда не уйдет, в отличие от футбольных лет. Дзюба может уничижительно общаться с журналистами или говорить, что не знает Семака, но я бы пожелал ему здоровья и напомнил, что я ему предрек лидерство в списке бомбардиров РПЛ, ему надо нагонять», — заявил Губерниев.