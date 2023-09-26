Боец ММА поддержал капитана "Спартака"

«Не кажется вам, что вы рано списываете Георгия. Да, несколько матчей «на ноль» совпало с его отсутствием. Мы же не знаем истинную причину его отсутствия, может, у него недомогание, какая-то травма, может, с Абаскалем поругался.



Он давно доказал свою любовь и преданность «Спартаку», класс и уровень. «Спартак» в его голове и сердце — единственный большой клуб. Джикия и есть «Спартак», — сказал Махно.