Смородская: «Локомотив» не должен реагировать на слова Дзюбы про Семака

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Андреем СУЕТОВЫМ прокомментировала слова нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в сторону главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Вчера, 24 сентября, после матча 9-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (2:1), Дзюбу спросили, помирился ли он с Семаком, на что 35-летний футболист ответил: «А кто это?».

– Ничего умного в его ответе нет. Просто глупость какую-то несет и не понимает значение своего и Семака. Сравнил себя и Семака – просто глупость, – отметила Смородская.

– А должен ли как-то «Локомотив» отреагировать на подобное?