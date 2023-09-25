Защитник ЦСКА Агапов рассказал о плохом начале матча с «Ростовом»
Защитник ЦСКА Илья Агапов заявил, что обороне армейцев в матче против «Ростова» хватало взаимопонимания, а причина плохого начала встречи кроется в другом.
«Неудивительно, что в этот раз мы сыграли в экспериментальном составе в обороне: не было Виллиана Роши, Мойзеса, плюс у Кирилла Набабкина что то там случилось. Кроме Максима Мухина и Саши Зделара некому было играть.
Не проснулись, что ли. Как то вяло начали, поэтому и пропустили. Не думаю, что это из за недопонимания. Затем мы взяли игру в свои руки, как и должно было быть с самого начала. Мы не первый раз сделали камбэк — просто успокоились и начали играть в свой футбол», — приводит слова Агапова «Матч ТВ».
Армейцы в воскресенье в выездном матче девятого тура МИР РПЛ сыграли вничью с «Ростовом» (3:3). Команда Владимира Федотова отыгралась после счета 1:3. Из за травмы Мойзеса и дисквалификации Роши в обороне ЦСКА играли полузащитники Саша Зделар и Максим Мухин.
После девяти туров в чемпионате России ЦСКА с 13 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице. В последний раз «красно синие» побеждали в МИР РПЛ 13 августа, тогда был обыгран «Сочи» (3:1).