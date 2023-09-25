Защитник ЦСКА Агапов рассказал о плохом начале матча с «Ростовом»

«Неудивительно, что в этот раз мы сыграли в экспериментальном составе в обороне: не было Виллиана Роши, Мойзеса, плюс у Кирилла Набабкина что то там случилось. Кроме Максима Мухина и Саши Зделара некому было играть.



Не проснулись, что ли. Как то вяло начали, поэтому и пропустили. Не думаю, что это из за недопонимания. Затем мы взяли игру в свои руки, как и должно было быть с самого начала. Мы не первый раз сделали камбэк — просто успокоились и начали играть в свой футбол», — приводит слова Агапова «Матч ТВ».