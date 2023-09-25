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Игрок «Спартака» устроил конфликт в полиции

Атакующий полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» из Нидерландов Квинси Промес устроил конфликт в столичном отделении полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник сообщает, что Промес самостоятельно приехал в отдел полиции, чтобы помочь задержанным друзьям. Однако в процессе выяснения ситуации футболист начал громко ругаться с сотрудниками полиции. Уточняется, что знакомых спортсмена задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

Адвокат Добровинский заявил, что Промес не сядет в нидерландскую тюрьму, если получит российский паспорт

Чем закончился конфликт футболиста с московскими полицейскими, пока неизвестно. Представители «Спартака» также пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее Квинси Промеса назвали одним из лучших футболистов в России.

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