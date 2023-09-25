Борис Игнатьев: «Зенит» имеет право и возможность проиграть

— Мы видели, как после свистка радовался весь состав «Локомотива», включая тренерский штаб. Они поняли, что сделали огромное дело. По факту, это обыкновенные три очка, ничего лишнего в турнирной таблице не появится, но с точки зрения психологической уверенности результат очень важный. Галактионов оценил действия своих игроков как героические, они действительно отдали много сил. Все до единого были заряжены одной идеей и целью повергнуть пятикратного чемпиона страны. Такая победа втройне приятна для «Локомотива». «Зенит» такая же приземленная команда, которая имеет право и возможность проиграть. «Локомотив» это лишний раз подтвердил, — сказал Игнатьев «Матч ТВ».