В «Спартаке» отреагировали на сканадальное видео с Промесом
Руководитель пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что футболист красно-белых Квинси Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве. Его слова приводит Sport24.
«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями».
Видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами – и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», – сказал Зеленов.
25 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Промес приехал в один из отделов полиции, когда узнал о задержании своих друзей, — он хотел им помочь. По информации источника, товарищей спортсмена задержали с подозрением на наркотическое опьянение.
В июне Королевский суд Нидерландов вынес в Амстердаме приговор в отношении Промеса. 31-летний нападающий получил полтора года реального тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата во время семейной вечеринки несколько лет назад.
В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 1 декабря.