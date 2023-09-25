Соболев сообщил, что волнуется за Джикию

Форвард «Спартака» Александр Соболев признался, что беспокоится в связи с непопаданием защитника Георгия Джикии в стартовый состав столичного клуба.

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В субботу «Спартак» на своем поле победил «Динамо» в 9 м туре МИР РПЛ (1:0), Джикия провел всю встречу на скамейке запасных.

— Есть волнение за Георгия Тамазовича? Он не попадает в стартовый состав…

— Я тоже волнуюсь. Так бывает. Тоже переживаю, он мой друг.

— Он как реагирует?