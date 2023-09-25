Соболев сообщил, что волнуется за Джикию
Форвард «Спартака» Александр Соболев признался, что беспокоится в связи с непопаданием защитника Георгия Джикии в стартовый состав столичного клуба.
В субботу «Спартак» на своем поле победил «Динамо» в 9 м туре МИР РПЛ (1:0), Джикия провел всю встречу на скамейке запасных.
— Есть волнение за Георгия Тамазовича? Он не попадает в стартовый состав…
— Я тоже волнуюсь. Так бывает. Тоже переживаю, он мой друг.
— Он как реагирует?
— В принципе, он всегда спокоен. Он настоящий капитан, сдержанный человек. Точно не показывает ни обид, ни чего то такого. Работает так же, как и раньше, и ждет, — сказал Соболев «РБ Спорт».