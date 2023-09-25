«Спартак» опроверг проблемы с полицией полузащитника Промеса
Руководитель пресс-службы московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов заявил, что у атакующего полузащитника клуба Квинси Промеса нет никаких проблем с полицией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Зеленова, попавшее в сеть видео, на котором можно увидеть спортсмена в полицейском отделении, было записано ещё год назад.
«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с “Крыльями”. Видео, о котором идет речь, годичной давности — тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами — и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», — заявил он.
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Напомним, что ранее сообщалось о скандале, который Квинси Промес устроил в одном из отделений полиции в Москве. Согласно поступившей информации, футболист приехал в участок чтобы помочь задержанным друзьям.