РФС назвал дату суперфинала Кубка России
Он намечен на 2 июня будущего года. Календарь турнира опубликован на сайте Российского футбольного союза.
Участники суперфинала определятся не позднее 16 мая. Турнир второй год проводят по новой схеме: клубы играют по шесть матчей в группах, после чего два лучших попадают в верхнюю сетку плей-офф, а третий — в нижнюю, где встречается с командами, которые пробились из других лиг по нокаут-системе.
Матчи финала плей-офф «Пути РПЛ» состоятся 30 апреля — 2 мая и 14-16 мая, финал «Пути регионов» — 14-16 мая.