РФС назвал дату суперфинала Кубка России

Участники суперфинала определятся не позднее 16 мая. Турнир второй год проводят по новой схеме: клубы играют по шесть матчей в группах, после чего два лучших попадают в верхнюю сетку плей-офф, а третий — в нижнюю, где встречается с командами, которые пробились из других лиг по нокаут-системе.